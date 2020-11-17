“ميديفيديف” يستهلّ البطولة الختامية بالفوز على “زفيريف”

حسم المصنف الرابع عالميًا، الروسي داييل ميديفيديف، مواجهته أمام المصنف السابع ،الألماني ألكسندر زفيريف، بمجموعتين دون مقابل، في انطلاق مسيرته في البطولة الختامية لأساتذة التنس.

وفرض “ميديفيديف” نفسه خلال المباراة؛ بعدما حسم المجموعة الأولى بسهولة بـستة أشواط مقابل ثلاثة، وواصل المصنف الرابع عالميًا تألقه بقوة إرسالاته؛ لينهي المجموعة الثانية بـ 6 لـ 4، في مواجهة تواصلت لساعة ونصف.

وواصل اللاعب الروسي، صاحب 24 عامًا، انتصاراته في الفترة الأخيرة على ألكسندر زفيريف، والتي كان آخرها التتويج ببطولة “باريس ماسترز” قبل أسابيع مقلصًّا الفارق بينهما لـثلاثة انتصارات مقابل خمسة لـ”زفيريف”.

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