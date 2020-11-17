الجزائر “حاملة اللقب” تتأهل لنهائيات “الكان”

تأهل حامل النسخة الأخيرة المنتخب الجزائري إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022، في الكاميرون، رغم تعادله في الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات، مع منتخب زيمبابوي، بهدفين لمثلهما في العاصمة هراري.

وتقدم “محاربو الصحراء” في النتيجة منذ الدقيقة 34 برأسية المهاجم آندي ديلور، ثم بعد أربعة دقائق عزّز المتألق رياض محرز التقدم للجزائر بعد مجهود فردي.

وقلّصت زيمبابوي الفارق في الدقيقة الـ43 عن طريق كنوليدج موسونا، قبل أن يعدل برينس ديب، النتيجة قبل نهاية المباراة بثماني دقائق.

وبذلك؛ تصعد الجزائر إلى كأس أمم أفريقيا للمرة الـ 19 في تاريخها، بعدما رفعت رصيدها إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة.

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