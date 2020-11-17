أوروغواي تفتقد “سواريز” بسبب “كورونا”

أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم إصابة نجم ومهاجم المنتخب، لويس سواريز، بفيروس “كورونا”، بعد الفحوصات التي أجراها قبل مواجهة البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء بيان الاتحاد الأوروغوياني، بعد إجراء المسحة لجميع أعضاء المنتخب الأول؛ حيث كشفت إصابة كل من “لويس سواريز ورودريغو مونيوز” إضافة إلى الإداري “ماتياس فارال”، فيما جاءت بقية الاختبارات سلبية لجميع اللاعبين، وسيتم عزل الثلاثي رغم عدم شعورهم بأي أعراض.

ويغيب “سواريز” بعد إصابته بـ”كورونا”، عن مواجهة القمة أمام البرازيل في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال كما لن يشارك في مواجهة فريقه “أتليتكو مدريد” أمام فريقه السابق “برشلونة” خلال قمة الجولة المقبلة من “الليغا”.

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