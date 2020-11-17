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اتحاد الكرة: وثائق تكاليف معسكر المنتخب الوطني مزورة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد اتحاد الكرة أن الوثائق المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تكاليف معسكر المنتخب الوطني في مباراتي غينيا الاستوائية مزورة ولا أساس لها من الصحة

وانتشرت رسالة تحمل توقيع رئيس لجنة المنتخبات نوري جموم وطلب فيها من الرئيس المكلف عبدالحكيم الشلماني عدم التنحي لأن ذلك سيحدث فوضى كما طالب فيها بإقالة مدير المنتخب والطاقم الفني وانتشرت وثيقة أخرى يظهر فيها حجم المصروفات في معسكر المنتخب وتقدر بمئتين وثلاثين ألف دولار، من جهته أكد اتحاد الكرة أن هذه الوثائق مزورة كما أكد أنه سيقاضي بالقانون كل من وقف وراء هذه الأعمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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