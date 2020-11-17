اتحاد الكرة: وثائق تكاليف معسكر المنتخب الوطني مزورة

أكد اتحاد الكرة أن الوثائق المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تكاليف معسكر المنتخب الوطني في مباراتي غينيا الاستوائية مزورة ولا أساس لها من الصحة

وانتشرت رسالة تحمل توقيع رئيس لجنة المنتخبات نوري جموم وطلب فيها من الرئيس المكلف عبدالحكيم الشلماني عدم التنحي لأن ذلك سيحدث فوضى كما طالب فيها بإقالة مدير المنتخب والطاقم الفني وانتشرت وثيقة أخرى يظهر فيها حجم المصروفات في معسكر المنتخب وتقدر بمئتين وثلاثين ألف دولار، من جهته أكد اتحاد الكرة أن هذه الوثائق مزورة كما أكد أنه سيقاضي بالقانون كل من وقف وراء هذه الأعمال.

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