اتحاد الكرة يعلن قائمة منتخب الشباب

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، قائمة لاعبي المنتخب الوطني تحت 20 عامًا المستهدفة لمعسكر “طبرق”.

ويعدّ هذا المعسكر هو التجمع الثاني للمنتخب عقب معسكر “البيضاء”، الذي يأتي تحضيرًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا 2020 التي تحتضنها تونس في شهر ديسمبر المقبل.

وضمّت القائمة 25 لاعبًا، بينهم لاعب واحد محترف في صفوف “الصفاقسي” التونسي، وهو المعتصم ميلود.

هذا وسينطلق المعسكر يوم غد الموافق 18 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى موعد السفر إلى تونس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

الزبير صالح الأهلي بنغازي

أيمن التيهار الأهلي طرابلس

نصر محمد المدينة

أسامة الصريط الأهلي بنغازي

فرج خالد الهلال

علي ميمون الهلال

محمود الشلوي الهلال

حسين طقطق الأهلي بنغازي

مآب الشكري الأهلي طرابلس

أحمد التايب الأهلي بنغازي

فرج غيضان خليج سرت

إسلام الغناي النصر

إبراهيم المصراتي الهلال

الطيب العبيدي النصر

محمد الجليدي الاتحاد

المعتصم ميلود الصفاقسي التونسي

سند بن علي الاتحاد

علي إبراهيم الأهلي بنغازي

طه خليل النصر

معتز العريبي الأهلي بنغازي

مؤيد جذور الأهلي طرابلس

محمد نوري الاتحاد

عبد المنعم الدبيب الشط

نورالدين القليب السويحلي

أنس الشبلي المدينة

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