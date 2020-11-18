إسبانيا تسحق ألمانيا 6-صفر لتصل نهائيات دوري الأمم الأوروبية -((صور))

حققت إسبانيا فوزاً ساحقاً على منتخب ألمانيا بنتيجة مذلة 6-صفر ، في المباراة التي أقيمت في ملعب إشبيلية الإسباني -الثلاثاء- لتبلغ المرحلة النهائية في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وقد سجل المهاجم الأسباني “فيران توريس” أول ثلاثية لمنتخب بلاده خلال مشواره.

وتكبد المنتخب الألماني بعد هذه النتيجة القاسية أسوأ خسارة في تاريخه في مباراة رسمية وهي الهزيمة الأكثر إيلاماً وثقلاً تلحق بالمانشات منذ سقوطهم سنة 1931 م في مباراة ودية أمام منتخب النمسا بنفس النتيجة 0-6 .

منحت أهداف ألفارو موراتا وفيران ورودري تقدماً مقنعاً 3-صفر في الشوط الأول، وهز “فيران” الشباك مرة أخرى في الشوط الثاني وأكمل ثلاثيته، فيما سجل البديل “ميكل أويارزابال” الهدف السادس في الدقيقة 89 معمقاً معاناة ألمانيا بطلة العالم أربع مرات.

وفازت اسبانيا بهذه النتيجة بصدارة المجموعة الرابعة في القسم الأول لدوري الأمم برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، لتنضم إلى فرنسا في المربع الذهبي الذي ستقام مبارياته في أكتوبر 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية