للمرة الـ15 على التوالي.. “نسور قرطاج” تعبر إلى نهائيات “الكان”

ضمن المنتخب التونسي تأهله إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022، بعد تعادله مع مضيفه التنزاني، بهدف لمثله، في الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة.

وتقدمت “نسور قرطاج” في النتيجة منذ الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبها، سيف الدين الخاوي؛ إلا أن تنزانيا عدّلت النتيجة في الدقيقة الـ 47 عبر تسديدة قوية لفيصل سالوم، لتبلغ تونس أمم أفريقيا للمرة 15 على التوالي و 39 في تاريخها حيث لم تغب عن العرس الأفريقي منذ عام 1994.

ورفع منتخب “نسور قرطاج” رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات، ليكون في صدارة المجموعة، فيما رفعت تنزانيا رصيدها إلى أربع نقاط لتكون في المرتبة الثالثة.

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