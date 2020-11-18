البرازيل تعزّز صدارتها لتصفيات المونديال بفوزها على أوروغواي

واصلت البرازيل عروضها القوية بفوزها خارج أرضها على مضيفتها أوروغواي، بهدفين دون مقابل، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، لتحقّق الانتصار الرابع على التوالي.

وتقدم منتخب “السامبا” منذ الدقيقة 34 بتسديدة لاعب وسط “يوفنتوس”، آرثور ميلو، والتي تغيّر مسارها بسبب دفاع “السيليستي”، ثم عزّز مهاجم “إيفرتون”، ريتشارليسون، ثنائية البرازيل برأسية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني؛ تواصل أداء البرازيل القوي لتنتهي المباراة بثنائية، وغاب عن البرازيل عدة لاعبين بسبب الإصابة أبرزهم النجم، نيمار دا سيلفا.

وترفع البرازيل، بهذا الفوز، رصيدها إلى 12 نقطة، في صدارة التصفيات، فيما توقفت أوروغواي عند ست نقاط في المرتبة الخامسة.

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