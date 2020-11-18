الأرجنتين تعود للانتصارات في تصفيات المونديال

عادت الأرجنتين إلى سكة الانتصارات؛ بعدما عادت بالفوز من بيرو، بثنائية دون مقابل، في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وافتتح “التانغو” أهداف المباراة في الدقيقة 17 عن طريق نيكولاس غونزاليس، وعزّز لاوتارو مارتينيز، التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 28 بعد انفراده بحارس المرمى؛ لتنهي الأرجنتين المواجهة بهدفين، محققة فوزها الثالث في التصفيات.

ورفع “راقصو التانغو” رصيدهم إلى عشر نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة في المركز التاسع.

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