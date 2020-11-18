“صقور الجديان” تعبر غانا في “أم درمان”

أحيا السودان آماله في الصعود إلى أمم أفريقيا، بعدما تغلب بصعوبة على ضيفته غانا، بهدف دون مقابل في “أم درمان”، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأضاع السودان العديد من الفرص خلال أطوار المباراة، فيما جاء هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع برأسية مهاجم فريق “الهلال الجديد”، محمد عبد الرحمن الملقب بـ”الغربال”؛ لتحقق “صقور الجديان” فوزها الثاني في المجموعة وترفع رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثالث، فيما توقفت غانا عند تسع نقاط في الصدارة.

وخاضت غانا المباراة بأغلب نجومها، يتقدمهم أندريه أيو، لاعب “سوانزي سيتي”، وتوماس بارتي، لاعب وسط “أرسنال”.

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