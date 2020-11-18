بعد توقف أكثر من عام… عودة الحياة للمدينة الرياضية في طرابلس بلقاء الأهلي وبطل الكاميرون

عادت العجلة الكروية للدوران على أرضية ملعب طرابلس الدولي بعد توقف النشاط الرياضي أكثر من عام؛ بسبب عدوان حفتر على العاصمة، وجائحة كورونا التي ضربت العالم.

واستقبل فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم، الأربعاء، ضيفه بطل الدوري الكاميروني فريق ” باميندا” في مباراة ودية في إطار استعدادات الأهلي للمشاركة في مسابقة كأس “الكونفدرالية الأفريقية”.

ودخل الأهلي بتشكيل محمد نشنوش في حارسة المرمي، وفي خط الدفاع: كل من محمد جدور،وربيع اللافي كجناحين، وفي قلب الدفاع: منصور رزق، ومحمد اشتيوي.

أما في خط الوسط فلعب كل من: أحمد كرواع، محمد الشبلي، علي عرقوب، ولعب خلف المهاجم كل من: محمد الغنودي، زكريا الهريش، ورأس الحربة: صالح الطاهر. وتقدم الأهلي في الدقيقة 7 عن طريق لاعبه محمد الغنودي، ليتمكن بطل الكاميرون من إدراك التعادل في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وعاد الفريق الكاميروني ليحرز هدفا قاتلا في الدقيقة 88 بعد تسديدة من مسافة بعيدة أخطأ نشنوش في تقديرها، وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة لتحتسب من اللقاء أضاعها اللاعب يحيى الزليطني، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكاميروني بهدفين لهدف.

هذا وسيلتقي الفريقان مجددا، السبت المقبل، على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

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