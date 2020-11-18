الأزوري يسعى لاقتلاع تذكرة العبور لنصف نهائي الأمم الأوروبية

تقرير| 218

تدخل إيطاليا مواجهة الحقيقة لحسم تأهلها إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية عندما تخوض خارج أرضها المواجهة أمام منتخب البوسنة والهرسك الذي أخفق في البقاء بالقسم الأول لدور المجموعات.

وسيسعى الأزوري متصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط للعودة بالنقاط الثلاث واقتلاع تذكرة العبور إلى نصف النهائي والعودة إلى مصاف كبار القارة الأوروبية بعد غياب طويل عن الأدوار النهائية للبطولات الكبرى، صدارة يريدها المدرب مانشيني الغائب عن الحضور بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما أن غياب المدافعين جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي هو الشغل الشاغل لمناصري الأتزوري رغم فوزهم الجولة الماضية في ريجيو إميليا على بولندا وسط غيابات كثيرة.

وتملك إيطاليا فرصة بيدها للوصول بين الأربعة الكبار في القارة ونتائجها في العام الأخير تؤكد أن التراجع الذي طرأ على الكرة الإيطالية ما كان إلا كبوة وأن موعد العودة قد حان، فحسم المواجهة في ساراييفو أمام البوسنة لن يغير في وضعية المجموعة بصرف النظر عن مواجهة بولندا وهولندا اللتين تنتظران تعثر السوادرا أتزورا.

تسع نقاط في صدارة المجموعة ربما تزداد إلى اثنتي عشرة في حال تحقيق الفوز وحينها ستلتحق إيطاليا بمنتخبات فرنسا وإسبانيا بانتظار المنتخب الرابع الذي سيحدد اليوم في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

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