الأهلي بنغازي يقدّم الإيفواري إبراهيما واتارا

قدّم نادي الأهلي بنغازي مهاجمه الجديد الإيفواري إبراهيما واتارا في معسكره بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث تعاقد النادي الأهلي مع واتارا لمدة موسم رياضي قادماً من الترجي التونسي.

وكان اللاعب الإيفواري قد تُوج بالبطولة التونسية الموسم الماضي مع الترجي، وكذلك شارك بكأس العالم للأندية في نسخته الماضية حينما احتل المركز الخامس رفقة فريق باب سويقة، كما قدم واتارا موسماً جيدا مع النادي البنزرتي في السابق.

وتسعى إدارة نادي الأهلي بنغازي من خلال هذا الانتداب لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل مواجهة ميكيل الإثيوبي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

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