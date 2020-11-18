قدامى الاتحاد يتفوقون على أبوسليم

يواصل قدامى اللاعبين ونجوم الزمن الجميل في نادي الاتحاد خوض المباريات الودية الحبية والتي يهدفون من ورائها إلى توطيد العلاقات واسترجاع الذكريات مع أبناء جيلهم بالأندية الأخرى سواء في طرابلس أو خارجها.

حيث استقبل قدامى الاتحاد بقيادة النجم الفذ السابق “عزالدين بيزان” فريق مختلط أندية أبوسليم في لقاء استعراضي نال استحسان الحاضرين، واستطاعوا الفوز على رفاق إبراهيم الرايس بهدفين دون مقابل بتوقيع النجم الفذ “عزالدين بيزان” والمدافع الصلب محمود مخلوف.

وشهدت المباراة مشاركة عدة لاعبين بارزين على غرار هداف الاتحاد السابق “سليم أبوجراد” ونجم المحلة والأهلي طرابلس السابق حسن الفرجاني.

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