اخبار الرياضة

قدامى الاتحاد يتفوقون على أبوسليم

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل قدامى اللاعبين ونجوم الزمن الجميل في نادي الاتحاد خوض المباريات الودية الحبية والتي يهدفون من ورائها إلى توطيد العلاقات واسترجاع الذكريات مع أبناء جيلهم بالأندية الأخرى سواء في طرابلس أو خارجها.

حيث استقبل قدامى الاتحاد بقيادة النجم الفذ السابق “عزالدين بيزان” فريق مختلط أندية أبوسليم في لقاء استعراضي نال استحسان الحاضرين، واستطاعوا الفوز على رفاق إبراهيم الرايس بهدفين دون مقابل بتوقيع النجم الفذ “عزالدين بيزان” والمدافع الصلب محمود مخلوف.

وشهدت المباراة مشاركة عدة لاعبين بارزين على غرار هداف الاتحاد السابق “سليم أبوجراد” ونجم المحلة والأهلي طرابلس السابق حسن الفرجاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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