النصر يخسر وديًا أمام الإنتاج الحربي

الإسكندرية 18 نوفمبر 2020 (وال)- خسر فريق النصر لقاءه الودي الثاني أمام فريق الإنتاج الحربي ضمن معسكره ببرج العرب المصرية بنتيجة هدفين لهدف.

هذا وقد خاض النصر اللقاء بقيادة مدربه المصري محمد عودة، وأحرز هدف النصر لاعبه إدريس الضراط بعد تمريرة من سعيد الككلي.

وكان النصر قد تفوق في المباراة الأولى على فريق العامرية بثلاثية نظيفة، حيث يُواصل النصر تحضيراته بخوض لقاءات ودية قُبيل لقاء شباب بلوزداد الجزائري ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. (وال- الإسكندرية)ر ت

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