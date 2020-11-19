الأهلي طرابلس يفقد لقاءه الودي أمام باميندا الكاميروني

طرابلس 19 نوفمبر 2020 (وال) – فقد فريق الأهلي طرابلس مباراته الودية أمام ضيفه فريق باميندا الكاميروني، وذلك بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

اللقاء الودي الذي توسطه الحكم الدولي “محمد الزروق” كان فيه الأهلي المبادر بالتسجيل مبكراً بعد تمريرة من الرواق الأيمن نفذها “ربيع اللافي”، وجدت قدم المهاجم “محمد الغنودي”، الذي وضع الكرة زاحفة على يمين الحارس الكاميروني “هوتشوا”، معلناً عن الهدف الأول باللقاء.

الفريق الكاميروني الضيف، حاول تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، ونال ما يريد، عندما سجل له “نيتشيدوا” هدف التعادل، وذلك عند الدقيقة “12”، وبعدها استمرت دقائق الشوط الأول بالتعادل الإيجابي ودون خطورة تذكر من الطرفين، ليعلن بعدها “الزروق” صافرة انتهاء الشوط الأول.

الحصة الثانية من المواجهة الودية شهدت تبادل الفريقين للهجمات، وأجرى كل منهما عدة تغييرات، خاصة “الأهلي”، من أجل الوقوف على إمكانية وجاهزية اللاعبين في خوض غمار الكونفدرالية الأفريقية، ومع مطلع الدقيقة “87” تمكن فريق باميندا من تسجيل الهدف الثاني، وذلك إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء نفذها اللاعب البديل “نيلي” مغالطاً بها الحارس “محمد نشنوش”.

واحتسب حكم اللقاء “محمد الزروق” ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لفريق الأهلي، وذلك عندما تمت عرقلة اللاعب “يحي الزليطني” من قبل المدافع “أنغي”، لكن الحارس “هوتشوا” تصدى للركلة التي نفذها اللاعب “يحي الزليطني” لتنتهي بعدها المباراة الودية بتفوق باميندا الكاميروني بنتيجة هدفين لهدف.

وسيلتقي الفريقان مجدداً في اللقاء الودي الثاني يوم السبت المقبل بملعب طرابلس الدولي، وتعد هاتان المبارتان للأهلي في إطار استعدادا الفريق لمسابقي الكونفدرالية الأفريقية، وبطولة الدوري الليبي الممتاز.

يذكر أن زيارة فريق باميندا الكاميروني تعد هي ثاني زيارة لفريق أفريقي إلى ليبيا منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، حيث كانت الزيارة الأولي لفريق جورماهيا الكيني، الذي التقى ودياً فريق الهلال بملعب شهداء بنينا ببنغازي ، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام الماضي. (وال – طرابلس) س إ

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