السويحلي يجدد عقود شنينة وكحول استعداداً للدوري الممتاز

مصراتة 19 نوفمبر 2020 (وال) – نجحت إدارة النادي السويحلي، الثلاثاء، في تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم “علي شنينة”، بموجب عقد يمتد لموسمين إضافيين، وذلك تحضيراً لإنطلاق منافسات الدوري الليبي الممتاز 2020/ 2021.

وجاء هذا التعاقد مع الحارس “علي شنينة” البالغ من العمر الـ 29 عاماً، بعدما اتفق الطرفان على قيمة وبنود العقد المبرم بينهما، سيما أن الحارس يعد من أبناء فريق السويحلي وأحد الركائز الأساسية والمهمة، حيث تدرج في الفئات السنية للنادي، وسبق أن ارتداء غلالة المنتخب الوطني الأول ومنتخب الشباب في أكثر من مناسبة.

وبحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي السويحلي، فإن النادي وفي وقت سابق تمكن إدارة النادي من توقيع عقد لاعب الوسط “أنس كحول” البالغ من العمر الـ 26 ربيعاً، وذلك بموجب عقد يمتد لموسمين وقابل للتجديد.

ومن جهته أجرى لاعبوا الفريق الأول والطاقم الفني والإداري للنادي السويحلي، الثلاثاء الماضي، المسحة الطبية (PCR)، وذلك للتأكد من خلو الفريق قبل الدخول في منافسات الدوري الممتاز من “فايروس كورونا”. (وال – مصراتة) س إ

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