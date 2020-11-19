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آيندهوفن يمدد “الشراكة التاريخية” مع فيليبس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي بي إس في ايندهوفن تمديد عقد الرعاية مع الشريك الرئيسي “شركة فيليبس” لمدة 10 أعوام إضافية تستمر حتى 2031 حيث من المنتظر أن يضمن تجديد هذا الارتباط العديد من الإضافات الكبيرة.

ويعد الارتباط الأول بين النادي وشركة التقنيات الصحية منذ تأسيس النادي في عام 2013 لتتواصل الشراكة بينهما لـ107 سنة كأقدم الشراكات في العالم بمجال الرياضة وسيتواصل هذا العقد الجديد حتى تصل الشراكة إلى 118 عاما.

ولم يكشف النادي والشركة الكبرى أي تفاصيل مالية بخصوص العقد الجديد المبرم إلا أن صحيفة تليغراف الهولندية أشارت بأن العقد يصل إلى 2.5 مليون يورو في العام الواحد.

ويشمل عقد الرياضة مسمى ملعب النادي “فيليبس ستاديوم” إضافة إلى التعاون في مجالات الابتكارات لتجتمع تحت اسم “إقليم برينبورت آينهوفن” على قميص الفريق الأول لكرة القدم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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