إيطاليا “تنسى الخيبات” وتتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

بعد فوزها المقنع في الجولة ما قبل الأخيرة على بولندا؛ دخلت إيطاليا مواجهة سراييفو في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، ومصيرها بين يديها للحضور بين الأربعة الكبار.

وبادر “الأتزوري”، الذي يرفع شعار عدم الخسارة منذ فترة ليست بالقصيرة، بالتهديد وقاد أولى الهجمات نجم نابولي لورينزو إينسيني، نحو هداف تورينو أندريا بيلوتي هذا الأخير اقتنص أول أهداف المواجهة في الدقيقة 22، وكان بإمكان إيطاليا مضاعفة النتيجة بعد دقائق بتسديدة دومنيكو بيراردي، التي أبعدها حارس أصحاب الأرض.

وكان رد الفعل البوسني قويًا وكان دونا روما بالمرصاد لأولى هجمات البوسنيين التي تأخرت حتى الدقيقة الـ37، ولم يتوقف “إينسيني” عن مضايقة دفاع البوسنة.

وبعد هجمة سريعة استخدم فيها كل مهاراته؛ منع القائم الأيمن اللاعب من إنهاء الشوط الأول بتقدم لـ”الأتزوري” بثنائية.

وكاد توماس لوكاتيلي، في الشوط الثاني، أن يعزّز التقدم بهدف ثان لكنه لم يصل لعرضية أتشيربي القوية، ثم عوّض “لوكاتيلي” ذلك بتمريرة ساحرة لدومينيكو بيراردي الذي دوّن اسمه كمسجّل للهدف الثاني بحلول الدقيقة الـ 68.

وأدار “الأتزوري” بقية أطوار المباراة بأفضل طريقة وسط عدة فرص ضائعة ليعبر إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة بـ 12 نقطة، مواصلاً سجله الخالي من الخسارة في 22 مباراة على التوالي.

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