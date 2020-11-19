هولندا تتغلب على بولندا في دوري الأمم الأوروبية

عادت هولندا بالفوز خارج أرضها أمام مضيفتها بولندا بهدفين مقابل هدف على ملعب سلاسكي بمدينة شورزوف، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وتقدمت بولندا منذ الدقيقة الخامسة بعد مجهود فردي من كميل يوجدياك، إلا أن هولندا أدركت التعادل من علامة الجزاء عن طريق المهاجم ميمفيس ديباي في الدقيقة الـ77، قبل أن يسجل قائد المنتخب ولاعب وسط “ليفربول”، جورجينيو فينالدوم هدف الانتصار برأسية محكمة في الدقيقة الـ84، لترفع هولندا رصيدها إلى 11 نقطة في المركز الثاني خلف إيطاليا فيما توقفت بولندا عند المركز الثالث بسبع نقاط.

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