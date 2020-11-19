بلجيكا تكمل أضلاع “مربع كبار” دوري الأمم الأوروبية

لحقت بلجيكا بالمتأهلين إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بفوزها على ضيفتها الدنمارك بأربعة أهداف لهدفين، في آخر جولات المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وبادر ثالث المونديال الماضي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة بتسديدة أرضية عبر لاعب الوسط يوري تيليماس، وعدّلت الدنمارك النتيجة برأسية يوناس ويند، في الدقيقة الـ 17.

وفي الشوط الثاني، أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة الـ 56، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف الثالث برأسية متقنة، إلا أن ناصر الشاذلي قلص الفارق للدنمارك بالخطأ في مرماه بعد خطأ مشترك مع الحارس كورتوا.

واختتم لاعب الوسط المتألق، كيفين دي بروين، الرباعية قبل النهاية بدقيقتين، لتصعد بلجيكا إلى المربع الذهبي بعدما رفعت رصيدها إلى 15 نقطة بفارق خمس نقاط عن إنجلترا والدنمارك.

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