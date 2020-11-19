أندية المنطقة الشرقية تطالب بانطلاق الدوري الممتاز

اجتمعت الأندية الليبية في المنطقة الشرقية بفندق تيبستي في مدينة بنغازي، واتخذت قرارها بضرورة تحديد موعد انطلاق الدوري الممتاز.

وحضر الاجتماع مندوبو أندية “النصر والأهلي بنغازي والتحدي والهلال ودارنس والصداقة ونجوم اجدابيا والأنوار والتعاون”.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول لهذه الأندية، كما تم الاتصال بعدد كبير من الأندية في جميع أنحاء ليبيا؛ لدراسة ومناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تخص كرة القدم.

وطالبت الأندية، من خلال بيان أصدرته عقب انتهاء الاجتماع، اتحاد الكرة بسرعة إصدار قرار تنظيم الدوري الممتاز للموسم الجديد على أن لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأكدت الأندية من خلال الاجتماع سعيها الحثيث لإنشاء رابطة للأندية المحترفة التي تختص بالإشراف على مسابقة الدوري الممتاز وتشكيل لجنة من المؤهلين وذوي الخبرات لإعداد مشروع النظام الأساسي للرابطة في أقرب وقت، وإحالتها للأندية المعنية لدراستها وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها بشأنها قبل إصدار قرار باعتمادها

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