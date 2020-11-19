“الهوني” يستأنف تدريباته مع “الترجي”

استأنف اللاعب الدولي الليبي، حمدو الهوني، مساء أمس، تدريباته رفقة “الترجي” التونسي؛ عقب عودته من معسكر المنتخب الوطني.

وظهر “الهوني”، مساء أمس، في حديقة حسان بلخوجة؛ ضمن تدريبات “الترجي”، التي يشرف عليها معين الشعباني، إذ يعتبر اللاعب الليبي أحد أعمدة الفريق الذي يعوّل عليه الجهاز الفني بشكل كبير.

ويواصل “الترجي” التونسي تحضيراته لانطلاق الدوري، إذ يسعى للمحافظة على لقبه المحلي للعام الخامس على التوالي ، بينما لايزال “الترجي” معفى من خوض الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا، وسيواجه في الدور الثاني الفائز من مواجهة “الأهلي بنغازي” و”ميكيل” الإثيوبي.

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