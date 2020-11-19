“واتارا” يشارك في تدريبات “الأهلي بنغازي”

استقبل لاعبو “الأهلي بنغازي”، مساء أمس، المنتدب الجديد الإيفواري إبراهيما واتارا بترحيب كبير في معسكر القاهرة

وخاض الفريق، مساء أمس، حصة تدريبية شارك فيها المهاجم الإيفواري، تحت إشراف المدرب الصربي.

ويعمل لاعبو “الأهلي بنغازي” بجد قبل المواجهة المرتقبة أمام “ميكيل” الإثيوبي لحساب الدوري التمهيدي لدوري ابطال أفريقيا.

وعزّزت إدارة النادي الفريق الاول بعدة لاعبين علي غرار حامد الثلبة والحارس مراد الوحيشي، وأخيرًا إبراهيما واتارا، وهناك أنباء حول رغبته في ضم لاعب وسط “الترجي”، الغاني كوامي بونسو.

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