“زفيريف” ينعش آمال التأهل لنصف نهائي البطولة الختامية

أنعش المصنف السابع عالميًا، الألماني ألكسندر زفيريف، آماله بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة الختامية لـ”أساتذة التنس”، بفوزه على الأرجنتيني، دييغو شوارتزمان، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، في الجولة الثانية لمنافسات مجموعة طوكيو.

وفرض اللاعب الألماني تفوقه خلال المجموعة الأولى لينهيها بستة أشواط مقابل ثلاثة، وفي المجموعة الثانية عاد “شوارتزمان” للمواجهة من جديد بعدما حسمها بـستة لأربعة، قبل أن يعود “زفيريف” ويتفوق في المجموعة الحاسمة بـستة أشواط مقابل ثلاثة؛ محققًا الفوز الأول في البطولة الختامية.

ويلتقي “زفيريف”، في المباراة المقبلة، المصنف الأول عالميًا الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، لحسم المتأهل إلى نصف نهائي بطولة “الأساتذة”.

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