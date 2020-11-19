“النصر” يُتوّج ببطولة النخبة الثانية

اختتمت فعاليات بطولة النخبة لكرة القدم بمباراة جمعت فريقي “النصر بنغازي والـ 85 سبها”، وحصل فريق “النصر” المكوّن من “شباب مدينة بنغازي” على كأس بطولة النخبة في نسختها الثانية.

وحقق النصر الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف؛ إذ افتتح اللاعب، أحمد التاورغي، الهدف الأول مع ثنائية اللاعب، حسن عمر، بينما سجل هدف فريق الـ85 الوحيد المهاجم، صالح عمر، وأُسدل الستار على أنشطة البطولة؛ بعد مشوار مذهل ومستويات مميزة قدمها الفريقان.

يذكر أن البطولة انطلقت في الثالث من نوفمبر الجاري واستمرت حتى الـ 16 من الشهر نفسه، على أرضية “ملعب السعودي”.

وما بين البداية والنهاية؛ كانت هناك مباريات وأحداث ومواقف وهتافات وأهداف وأحزان وأفراح، وبطل واحد تُوّج بالكأس/ هو فريق “النصر”.

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