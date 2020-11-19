“الوحدة” يستأنف تحضيراته على ملعب نادي “الظهرة”

لم تمنع الظروف فريق “الوحدة” من بدء التدريبات؛ حيث باشر تحضيراته في ملعب نادي “الظهرة”؛ استعدادًا لانطلاق النسخة الجديدة للدوري الممتاز، والمقرر أن تبدأ أواخر شهر ديسمبر القادم.

واختار أبناء شارع ميزران ملعب نادي “الظهرة”، لإجراء التمارين اليومية، وذلك لعدم جاهزية ملعبهم، نتيجة تعرضه للإهمال، خلال فترة توقف النشاط، وكذلك بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها طرابلس والبلاد بصفة عامة.

وتجري تدريبات أصحاب اللونين “الأخضر والأحمر”، تحت إشراف المدرب الطموح “صبري قشوط” ومساعده “المرغني” ومدرب الحراس “سيف الدين الواعر” بعدما جددت إدارة النادي ثقتها بهم؛ للاستمرار في قيادة الفريق، خاصة بعد الأداء الباهر الذي قدمه في آخر موسم، قبل إيقاف المسابقة نتيجة الأحداث الأمنية ثم تفشي فيروس “كورونا”.

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