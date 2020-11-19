“الصداقة” يعزّز الفريق الأول بـ3 تعاقدات جديدة

بدأت إدارة نادي “الصداقة” التحضير للموسم الرياضي الجديد، حيث عقدت عدة صفقات انتداب لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل انطلاق الدوري الممتاز.

ونجحت الإدارة في التعاقد مع المدافع إسلام الحجازي لمدة موسم واحد قابل للتجديد قادمًا من نادي “دارنس”، كما جددت عقد لاعب الوسط، حكيم بوشنة، لمدة موسم واحد قابل للتمديد، إضافة إلى تعاقدها مع المهاجم محمد الشريف قادمًا من “شباب الجبل” لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

يذكر أن نادي “الصداقة” قدّم أداءً مميزًا في الدوري الممتاز الموسم، قبل توقفه في شهر أبريل من العام المنصرم بسبب الحرب الدائرة في طرابلس آنذاك.

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