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ميديفيديف يبلغ نصف نهائي البطولة الختامية للأساتذة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل المصنف الرابع عالمياً الروسي دانييل ميدفيديف إلى المربع الذهبي من البطولة الختامية للأساتذة بفوزه على المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش بمجموعتين دون مقابل في لندن.

وفرض اللاعب الروسي سيطرته خلال المجموعة الأولى لينهيها بـ6 إلى 4 مستغلاً قوة إرسالاته، وتقدم ميدفيديف في المجموعة الثانية ليحسمها بنفس نتيجة المجموعة الثانية أمام دجوكوفيتش والذي لم يقدم المرجو منه في المباراة التي أستمرت لساعة و21 دقيقة .

ليحجز دانييل ميدفيديف بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد فوزه في المباراة الأولى على ألكسندر زفيريف فيما سينتظر دجوكوفيتش لحسم مصيره في المباراة الأخيرة أمام زفيريف حيث سيحسم الفائز منها بطاقة العبور للمربع الذهبي.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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