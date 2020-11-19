ميديفيديف يبلغ نصف نهائي البطولة الختامية للأساتذة

تأهل المصنف الرابع عالمياً الروسي دانييل ميدفيديف إلى المربع الذهبي من البطولة الختامية للأساتذة بفوزه على المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش بمجموعتين دون مقابل في لندن.

وفرض اللاعب الروسي سيطرته خلال المجموعة الأولى لينهيها بـ6 إلى 4 مستغلاً قوة إرسالاته، وتقدم ميدفيديف في المجموعة الثانية ليحسمها بنفس نتيجة المجموعة الثانية أمام دجوكوفيتش والذي لم يقدم المرجو منه في المباراة التي أستمرت لساعة و21 دقيقة .

ليحجز دانييل ميدفيديف بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد فوزه في المباراة الأولى على ألكسندر زفيريف فيما سينتظر دجوكوفيتش لحسم مصيره في المباراة الأخيرة أمام زفيريف حيث سيحسم الفائز منها بطاقة العبور للمربع الذهبي.

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