برشلونة يعلن غياب بوسكيتس عن مواجهة أتلتيكو مدريد

أعلن برشلونة غياب لاعب وسطه سيرجيو بوسكيتس عن مواجهة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وذكر برشلونة في بيان رسمي إلى أن بوسكيتس أصيب في أربطة الركبة خلال مواجهة إسبانيا أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية لكن الطاقم الطبي لم يحدد فترة غيابه عن الملاعب، إلا أن صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة أشارت إلى أن لاعب الوسط سيغيب لأسبوعين مايعني بأنه لن يتواجد في مباراة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا وأوساسونا في الجولة 11 من الليغا.

ويفتقد برشلونة مجهودات نجمه الصاعد أنسو فاتي خلال مواجهة أتلتيكو مدريد إضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو بسبب الإصابة.

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