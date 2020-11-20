صدور عدة قرارات لاتحاد الكرة في اجتماع المرج “السري”.. فهل تُنفّذ؟

احتضنت مدينة المرج، مساء أمس الخميس، اجتماعًا غير معلن للمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة.

واستطاع الأعضاء، خلاله الاجتماع، الذي دام لساعات فقط؛ إيجاد جميع الحلول لكرة القدم المحلية، رغم عجزهم عن فعل ذلك لأشهر طويلة.

وقرر المكتب التنفيذي تحديد الـ 24 من ديسمبر المقبل موعدًا لاجتماع الجمعية العمومية؛ لتحديد مصير مجلس الإدارة الحالي للاتحاد، كما تقرّر أن يكون الثامن من يناير المقبل موعدًا لانطلاق الدوري الممتاز، دون الكشف عن شكل المسابقة.

ولم يستبعد أعضاء المكتب التنفيذي زيادة عدد الأندية المشاركة في الدوري؛ إذ ستتم دراسة مقترح مشاركة 59 ناديًا في الدوري الممتاز، كما ستتم دراسة مقترح إضافة 60 ناديًا ليكونوا أعضاء الجمعية العمومية، وهو الأمر الذي وصف بـ”غير المعقول”، من قبل الشارع الرياضي.

ولم يُستثن المنتخب الوطني وإخفاقه في مشوار “الكان” من هذا الاجتماع، حيث تم الاتفاق على إقالة الطاقم الفني بقيادة “المرجيني” وتكليف طاقم جديد وتسمية سالم صولة مديرًا لمنتخب المحليين المقبل على المشاركة في “الشان”.

ويبقى السؤال.. متى ستدخل قرارات هذا الاجتماع غير المعلن حيز التنفيذ، أم أنها ستبقى مجرد حبر على ورق؟!.

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