“الاتحاد” يفوز على مختلط أندية مصراتة

خاض “الاتحاد”، مساء الأمس، على ملعب طرابلس الدولي، مباراة ودية مع مختلط أندية مصراتة؛ تحضيرًا للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.

وتفوق “الاتحاد” في المباراة بثنائية نظيفة، جاءت بإمضاء اللاعب الشاب علي مادي، والقائد محمد زعبية.

وحضر المباراة، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الدكتور جمال الجعفري، الذي كان حريصًا على متابعتها من الملعب.

ووقف المدرب البرتغالي، ذا كوستا، خلال هذا اللقاء، على إمكانيات لاعبيه قبل مواجهة “هورسيد” الصومالي في الكونفدرالية، خاصة وأن ممثل ليبيا، فريق “الاتحاد”، يخوض مباراة صعبة في الدور الثاني، حال تجاوز “هورسيد”، حيث يلتقي “بيراميدز” المصري وصيف المسابقة في النسخة الماضية.

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