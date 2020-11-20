“مانشستر سيتي” يجدّد الثقة في مدربه “غوارديولا”

قطع الإسباني، بيب غوارديولا، الشك باليقين، وجدّد عقده مع “مانشستر سيتي” لموسمين إضافيين، لينتهي في يوليو 2023، حاسمًا كل الجدل عن إمكانية عودته إلى برشلونة في حال فوز فيكتور فونت، بانتخابات رئاسة النادي الكاتالوني.

ويواصل “غوارديولا” الذي تسلّم قيادة “السيتزن” في صيف 2016 قادمًا من العملاق “البافاري” ميسرته مع “السماوي”؛ على أمل التتويج بالحلم المنتظر لقب دوري أبطال أوروبا.

وتُوّج الفيلسوف الإسباني مع “السيتي” حتى الآن بثمانية ألقاب، ولكنها تعد غير مرضية قياسًا على طموحات مشروع النادي الذي يفكر في المسابقة الأغلى أوروبيا منذ سنوات وتجديد الثقة بينه وبين “غوارديولا”، تأكيد جديد على أن المشروع متواصل نحو حصد اللقب الأوروبي الأول الذي طال انتظاره.

وأصبح تغيير أسلوب الفريق واضحا، كما أن تدعيمه بأفضل النجوم والمواهب حول العالم جدد الثقة لغوارديولا ويبقى التحدي الأكبر في مرحلة التطوير أملا بإهداء المشجعين لقب أبطال أوروبا لا سيما بعد جمعه العلامة الكاملة في دور المجموعات حتى الآن، لكن تراجعه المحلي هذا الموسم يبقى لغزًا محيرًا، حتى إن كان مشوار “البريمرليغ” في بدايته حتى الآن إلا أن “السيتي” يبقى رقما صعبا في المواسم الأخيرة رغم كل الظروف خصوصًا بقيادة المدرب الذي يصنف من بين صفوة المدربين “غوارديولا”.

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