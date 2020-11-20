المدرب الجزائري مجدي الكردي يصل لشحات

وصل مدرب نادي “الصداقة” الجديد، مجدي الكردي، مساء أمس، إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، قادمًا من تونس.

وكان بصحبة المدرب الجزائري، المعدّ البدني للفريق التونسي، رامي بن عمار.

وكان في استقبالهما، في المطار، عضو مجلس الإدارة بنادي “الصداقة” فهيم حسين.

ويملك المدرب الجزائري سجلّاً جيّدًا، حيث سبق له التدريب في مركز “تكوين الشباب” في غرونوبل الفرنسي، كما كان مدربًا مساعدًا في “مولودية الجزائر”، ودرّب فريقي “اتحاد بسكره، ونصر حسين داي”، بالدوري الجزائري الممتاز، و”النجم الرياضي الخلاّدي ومكارم المهدية”، الناشطيْن بدوري الدرجة الثانية التونسي.

أمّا في ليبيا، فقد درّب في الدوري الممتاز فريق “الحاراتي” وكذلك صعد بـ”نجوم اجدابيا” إلى دوري الأضواء.

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