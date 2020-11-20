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“الزقوزي” مساعدًا لـ”القادري” في “الأهلي طرابلس”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد موقع “ريميسا” الرياضي أن “الأهلي طرابلس” قرر تعيين محمد الزقوزي، مدربًا مساعدًا لجلال القادري.

وتواجد “الزقوزي” في المباراة الودية لـ”لأهلي طرابلس”، وضيفه باميندا الكاميروني، وقام بتقييم الرياضيين خلال اللقاء.

ونشر “ريميسا” أن المدرب المساعد لـ”الأهلي”، عماد الدهماني، قد قرر الإشراف على فريق “الخُمس” في الموسم المقبل ، ويكون “الزقوزي” حاضرًا في اللقاء المقبل للأهلي أمام باميندا، يوم السبت المقبل،

يذكر أن إدارة “الأهلي طرابلس”، قد دعت فريق “أفريكا سبور” الإيفواري، لتنظيم مباراة ودية في العاصمة الليبية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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