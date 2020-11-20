“راموس” يغيب عن “ريال مدريد” للإصابة

أعلن “ريال مدريد” أن قائده، سيرجيو راموس، سيغيب عن المباريات لمدة تصل إلى أسبوعين؛ بعد الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وكشف النادي الملكي أن الفحوصات التي أجراها أطباء النادي تُبيّن إصابة “راموس” في عضلة الفخذ اليمنى، في انتظار تأكيد الفحوصات المكثفة اليومين القادمين.

وقال “الريال”، في بيانه، إن الإصابة ستبعد “راموس” مبدئيًا لعدة مباريات أبرزها أمام “فياريال” في “الليغا” و”إنتر ” في دوري الأبطال، كما يُتوقع غيابه عن مواجهة “ديبورتيفو ألافيس” في الدوري الإسباني.

وأضاف البيان أن عودة “راموس” المحتملة ستكون في مطلع الشهر المقبل، وتحديدًا في مواجهة “شاختار دونتسيك” الأوكراني في دوري الأبطال.

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