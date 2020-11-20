استعداداً للكونفدرالية … الاتحاد يتفوق على مختلط أندية مصراتة

طرابلس 20 نوفمبر (وال) – حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم التفوق على حساب ضيفه فريق مختلط أندية مصراتة بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب طرابلس الدولي، بحضور الجمهور الرياضي.

وتأتي هذه المباراة التي جرت، أمس الخميس، وتوسطها الحكم “الشارف الفزاني” تأهباً واستعداداً لفريق الاتحاد للكونفدرالية الأفريقية، والتي سيواجه فيها الاتحاد في دورها التمهيدي الـ 64 فريق هورسيد الصومالي.

ونجح الاتحاد من تسجيل الهدف في الحصة الأولى، وذلك في الدقيقة “30”، عن طريق لاعبه “علي مادي”، فيما عزز الاتحاد تقدمه على صعيد النتيجة في الشوط الثاني، وذلك عن طريق رأسية مهاجمه “محمد زعبية” في الدقيقة “84”.

هذا وأوقعت قرعة الكونفدرالية الأفريقية للأندية الاتحاد في مواجهة فريق هيورسيد الصومالي،وذلك في إطار الدور التمهيدي الـ 64، وفي حال تخطي ممثل الصومال، فأن الاتحاد سيلاعب فريق بيراميدز المصري، وصيف أخر نسخة في الكونفدرالية. ( وال – طرابلس ) س إ

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