التعادل السلبي يسود لقاء الأهلي بنغازي البنك الأهلي المصري

القاهرة 20 نوفمبر 2020 (وال) – ساد التعادل السلبي نتيجة لقاء فريقي الأهلي الليبي وفريق البنك الأهلي المصري، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، في مدينة ستة أكتوبر المصرية.

وتعد هذه المباراة للأهلي ممثل ليبيا هي الثانية من نوعها، خلال معسكره المغلق الذي يجريه في مصر، أستعداداً وتحضيراً لدوري أبطال أفريقيا للأندية، حيث تعادل في اللقاء الودي الأول مع فريق اتحاد الشرطة بنتيجة هدف في كل شبكة.

هذا وقد عمل المدرب الصربي “أرسوف” في كلا المبارتان للوقوف على إمكانية وجاهزية لاعبي الأهلي في خوض غمار المنافسات الأفريقية الكونفدرالية، سيما أن الأهلي قد أوقعته القرعة في مواجهة فريق ميكيلي الأثيوبي، وذلك في الدور التمهيدي الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا للأندية. (وال – القاهرة) س أ

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