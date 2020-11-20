نادي التحدي يبرم عدة صفقات استعدادًا للدوري الليبي

بنغازي 20 نوفمبر 2020 (وال) – أعلنت إدارة التحدي عن عقد عدة صفقات لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الدوري الليبي.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي على “فيسبوك” عن تجديد عقد المهاجم محمود علي، والمدافع “طاهر البرعصي” لموسمين.

وجددت إدارة الفهود عقد حارس مرمى الفريق أحمد عياد لموسمين، والحارس زبير الفيتوري لـ 3 مواسم.

وأتمت إدارة التحدي التوقيع مع المدافع المخضرم جبريل البقرماوي لموسمين قادما من الأهلي بنغازي.

وسيشرف على تدريبات الفريق المدرب صالح رحيل الذي سبق وأن قاد الفريق في البطولة الأفريقية عام 2017.

وستنطلق تدريبات الفريق مطلع الأسبوع المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال