في طريقه للمربع الذهبي .. “نادال” يطيح بـ”تيستيباس” من البطولة الختامية لـ”الأساتذة”

أحيا المصنف الثاني عالمياً الإسباني، رافائيل نادال، آماله بالتتويج بالبطولة الختامية لـ”أساتذة التنس”، للمرة الأولى؛ بفوزه على حامل اللقب، اليوناني ستيفانوس تيستيباس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، ليبلغ المربع الذهبي.

وفرض “نادال” سيطرته على المجموعة الأولى لينهيها بعدما كسب كل إرسالاته بستة أشواط مقابل أربعة؛ إلا أن اللاعب اليوناني عاد ليكسب المجموعة الثانية بـستة لأربعة، ليتجه اللاعبان لمجموعة حاسمة آلت فيه الغلبة في النهاية لـ”الماتادور” الإسباني بـستة أشواط مقابل شوطين؛ ليضمن “نادال” مكانه في الدور قبل النهائي للبطولة لأول مرة منذ خمسة أعوام.

ويواجه “نادال”، في نصف النهائي، نظيره الروسي دانييل ميديفيديف، حيث يطمح “نادال”، صاحب الـ 34 عامًا، في التتويج باللقب الذي ينقص خزائنه.

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