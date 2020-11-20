يوفنتوس يسعى للظفر بالعلامة الكاملة أمام كالياري

يستضيف يوفنتوس على ملعبه أليانز ستاديوم ضيفه كالياري في الجولة الثامنة من السيريا آ وعينه على العودة للانتصارات بعد فترة التوقف الدولي.

ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو إلى تعويض التعادل في الجولة الماضية باللحظات الأخيرة أمام لاتسيو؛ لاستعادة نغمة الفوز والصعود في الترتيب، حيث تحتل السيدة العجوز المركز الخامس بـ13 نقطة، من الجهة الأخرى يأمل كالياري صاحب المركز العاشر بـ10 نقاط أن يعود من تورينو بأفضل نتيجة ممكنة وذلك بعد الفوز بثنائية على سامبدوريا في آخر جولة.

ومن المنتظر أن يتواجد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت في قائمة البيانكونيري بعد تأكيد جاهزيته للعودة إلى المباريات بعد التعافي من الإصابة والجراحة التي خضع لها في الكتف، والتي أبعدته لقرابة ثلاثة أشهر عن الملاعب.

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