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يوفنتوس يسعى للظفر بالعلامة الكاملة أمام كالياري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستضيف يوفنتوس على ملعبه أليانز ستاديوم ضيفه كالياري في الجولة الثامنة من السيريا آ وعينه على العودة للانتصارات بعد فترة التوقف الدولي.

ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو إلى تعويض التعادل في الجولة الماضية باللحظات الأخيرة أمام لاتسيو؛ لاستعادة نغمة الفوز والصعود في الترتيب، حيث تحتل السيدة العجوز المركز الخامس بـ13 نقطة، من الجهة الأخرى يأمل كالياري صاحب المركز العاشر بـ10 نقاط أن يعود من تورينو بأفضل نتيجة ممكنة وذلك بعد الفوز بثنائية على سامبدوريا في آخر جولة.

ومن المنتظر أن يتواجد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت في قائمة البيانكونيري بعد تأكيد جاهزيته للعودة إلى المباريات بعد التعافي من الإصابة والجراحة التي خضع لها في الكتف، والتي أبعدته لقرابة ثلاثة أشهر عن الملاعب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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