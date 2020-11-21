“الأهلي طرابلس” يواجه “باميندا”.. بحضور اللاعبين الدوليين

يواجه “الأهلي طرابلس”، مساء اليوم، فريق “باميندا” الكاميروني، في ثاني مواجهاته الودية في ملعب طرابلس الدولي.

و استعاد “الأهلي” في هذا اللقاء لاعبيه الدوليين بعد مشاركتهم مع المنتخب في تصفيات كأس أفريقيا، ومن المتوقع أن يشرك المدرب، جلال القادري، عددًا منهم اليوم للوقوف على إمكاناتهم البدنية.

وتقام مباراة اليوم بحضور الجمهور الرياضي، حسب ما أعلن المركز الإعلامي للأهلي، كما يواجه “الأهلي” فريق “سان بيدرو” الإيفوري في طرابلس، يومي الثاني والسادس من ديسمبر المقبل، وديًا، ضمن تحضيراته للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.

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