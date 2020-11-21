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إيطاليا تنهي رحلة كأس السوبر

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الإيطالي تحديد موعد إقامة مباراة السوبر الإيطالي بين “يوفنتوس ونابولي”، حيث ستقام في الـ 20 من يناير القادم.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” أن مباراة السوبر، التي ستجمع “يوفنتوس” حامل لقب الدوري للموسم الماضي، و”نابولي” بطل كأس إيطاليا؛ ستقام في إيطاليا، وتحديدًا بمدينة ريجيو إميليا، على ملعب مابي في الـ 20 من يناير من العام المقبل.

وكان من المفترض أن تلعب المباراة في السعودية، إلا أن الاتحاد الإيطالي تراجع عن خوض المباراة خارج إيطاليا؛ وذلك بسبب تفشي فيروس “كورونا” في أغلب دول العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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