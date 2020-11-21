“موناكو” يحسم القمة أمام “سان جيرمان”

حسم “موناكو” قمة الجولة الـ11 بفوزه على المتصدر “باريس سان جيرمان”، بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب لويس الثاني.

وتقدم “سان جيرمان” في الدقيقة الـ 25 بهدف لاعب “موناكو” السابق، كيليان مبابي بعد هجمة سريعة، وعاد “مبابي” ليضاعف معاناة أصحاب الأرض، مضيًفا الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 37.

وفي الشوط الثاني، قلّص الألماني، كيفين فولاند، الفارق في الدقيقة الـ52، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليمنح التعادل لفريق الإمارة الفرنسية، قبل أن يكمل المخضرم، سيسك فابريغاس، الثلاثية قبل نهاية المباراة بست دقائق من علامة الجزاء.

ورفع فوز “موناكو” رصيد الفريق إلى 20 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني فيما توقف “باريس سان جيرمان” عند 24 نقطة في الصدارة.

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