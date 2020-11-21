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الاتحاد الفرعي لكرة القدم يجتمع لبحث استئناف النشاط

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع أعضاء الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية لكرة القدم في مدينة رقدالين، بحضور رئيس الاتحاد، وهو الاجتماع الثالث لهذا العام؛ بغرض التشاور ووضع النقاط على الحروف لحلحلة وتذليل الصعاب التي تواجه الاتحاد.

وتمت مناقشة إمكانية استئناف النشاط الرياضي وانطلاق منافسات دوري الدرجة الثانية والثالثة بين الأندية الرياضية التابعة له، وإمكانية إجراء دورات تدريبية لاجتياز الرخصة C وB بعد مخاطبة ومراسلة الاتحاد العام الليبي لكرة القدم ولجنة الأزمة؛ من أجل إعطاء شارة البداية لاستئناف النشاط الرياضي.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر، مساء أمس، عدة قرارات منها؛ تحديد موعد انطلاق الدوري الممتاز يوم الثامن من يناير المقبل، بعد غياب استمر حوالي سنتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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