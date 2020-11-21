أتلتيكو مدريد يواجه برشلونة بطموح “كسر العقدة” في الليغا

تقرير| 218

عودة المتعة والإثارة مباشرة بعد عودة عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى من جديد، بمواجهة تعد من بين الأبرز حيث سيحتضن ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة يستضيف فيها أتلتيكو مدريد ضيفه برشلونة في لقاء بحسابات مختلفة لكن بهدف وحيد، الانتصار ولا شيء سواه في واحد من أكثر اللقاءات انتظارا في الليغا .

يدخل الروخي بلانكوس القمة محققا أربعة انتصارات متتالية فيما تعثر برشلونة بتعادلين أمام إشبيلية وألافيس وخسر أمام ريال مدريد وخيتافي قبل استعادة توازنه بالانتصار الكبير في الكامب نو الجولة الماضية على ريال بيتيس

وستجمع المواجهة بين المدرب دييغو سيميوني الذي يطمح لتحقيق أول انتصاراته على برشلونة في واندا ميتروبوليتانو في الليغا وفك العقدة التي طالت بالفوز على الكتالان، حيث سيؤثر غياب لويس سواريز ولوكاس توريرا عن أتلتيكو مدريد عن القمة المرتقبة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا ما جعل المدرب الأرجنتيني يبحث عن بدائل لخوض مواجهة تعد من بين الأبرز في الموسم.

أما الهولندي رونالد كومان فسيكون أمام محك حقيقي لاختبار منظومته الدفاعية المتفككة هذا الموسم فيما سيكون غياب كل من أنسو فاتي وكوتينيو بسبب الإصابة من المؤثرات التي قد تعيق تكتيك كومان هجوميا.

المواجهة ستجمع المتألق جواو فيليكس الذي ساهم في ستة أهداف للروخي بلانكوس هذا الموسم أمام النجم ليونيل ميسي المتوهج في الجولة الماضية والذي أسهم بخمسة أهداف للبلوغرانا في الليغا هذا الموسم.

وتعني عودة برشلونة بالنقاط الثلاثة أن الاستفاقة قد حانت وسط وجود مباراة مؤجلة، فيما يسعى أتلتيكو للظفر بالنقاط الثلاث للابتعاد أكثر عن برشلونة وإدخاله في نفق مظلم في الليغا .

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