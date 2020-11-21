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الفيفا يتراجع عن إلغاء حفل جوائز الأفضل في 2020

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي إقامة حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في العالم “THE BEST” للعام الحالي في 17 ديسمبر المقبل.

وتراجع الفيفا عن إلغاء جائزة الأفضل للعام الحالي بعد تفشي فيروس كورونا، وذكر الاتحاد الدولي في بيان رسمي أن عملية التصويت من المقرر أن تنطلق على مختلف الجوائز في 25 من نوفمبر الجاري وستنتهي في التاسع من ديسمبر.

وأكد الفيفا أن الحفل الافتراضي يتضمن توزيع عدة جوائز كأفضل لاعب ولاعبة حول العالم وأفضل مدرب للرجال والسيدات وأفضل حارس وحارسة مرمى، إضافة إلى إعلان التشكيلة المثالية في العالم، ومنح جائزة أفضل هدف في العام.

وكان الفيفا قد قرر في مايو الماضي إلغاء الحفل السنوي لجوائزه خلال العام الحالي وذلك في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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