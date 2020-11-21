“الصداقة” يجدّد الثقة في اللاعبين الشباب

تواصل إدارة نادي “الصداقة” تحركاتها في هذا الميركاتو، قبل انطلاق الموسم الجديد؛ إذ تسعى الإدارة إلى الحفاظ على مواهبها الشابة

وفي هذا الإطار؛ أبرمت إدارة “الصداقة” خمسة عقود للاعبين من فئة الشباب، إذ تعتبر الإدارة تلك المواهب مستقبل الفريق في السنوات المقبلة وترفض التفريط بهم.

وجدّد نادي “الصداقة” عقد الحارس إبراهيم مصباح وكذلك اللاعب لقمان بوغزالة ووائل الشرع ورابح بالحاج ونزار اكوارطة لمدة ثلاثة سنوات لكل منهم.

ويشرف على الفريق الأول المدرب الجزائري، مجدي الكردي، الذي وصل منذ يومين إلى ليبيا؛ للإشراف على فريق مدينة شحات، حيث يسعى “الصداقة” للظهور بمستوى مميز في هذه النسخة من الدوري الممتاز.

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