أتلتيكو مدريد “يفك العقدة” أمام برشلونة في الليغا

تقرير 218

كان ملعب واندا ميتروبوليتانو شاهدا على قمة الجولة العاشرة من الليغا بين أتلتيكو مدريد العنيد وبرشلونة بقيادة المدربين سيميوني وكومان .

وكانت أولى هجمات موقعة مدريد بصناعة فرنسية كاملة في الدقيقة الثالثة بعد عرضية ديمبيلي تجاه رأسية غريزمان التي علت شباك يانيك أوبلاك، فيما لم يتأخر رد فعل أصحاب الأرض وكان مركزا بتسديدة لاعب الوسط ساؤول نيغيز التي حرف مسارها الحارس تير شتيغن، ليبقي بعدها هجوم الروخي بلانكوس فارضا سيطرته، فيما صوب يورينتي كرة قوية نحو المرمى ولم توقفها سوى العارضة .

ولم تشهد باقي الدقائق فرصا عدة وأضاع ليونيل ميسي واحدة منها أمام الحارس أوبلاك، وقبل أن يلفظ الشوط الأول دقائقه، أخطأ الحارس تير شتيغن في الخروج من مكان يتواجد عادة فيه المدافعون ليعاقبه البلجيكي يانيك كاراسكو بافتتاح التسجيل .

وفي الشوط الثاني اتجه برشلونة إلى تعديل النتيجة وأولى الفرص جاءت برأسية لينجليت التي أوقفها أوبلاك بسهولة، لتتواصل معاناة برشلونة بخروج جيرارد بيكيه مصابا والمباراة لم تحمل أي جديد يذكر فيما تبقى من دقائق ليحقق أتلتيكو مدريد أول انتصار له على برشلونة في الليغا في عهد المدرب دييغو سيميوني وليتساوى مع ريال سوسيداد في الصدارة مؤقتا .

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