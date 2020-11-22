بطولة جامعة بنغازي لكرة الطاولة

بنغازي 22 نوفمبر 2020 (وال) نظم مكتب النشاط الرياضي بجامعة بنغازي بطولة كرة الطاولة تحت شعار (عودة النشاط الرياضي)

وكانت هذه البطولة تحت إشراف الاتحاد الليبي لكرة الطاولة، وأقيمت يومي السبت والأحد الموافق (2020/11/22.21)م .

هذا وتحصل على الترتيب الأول”محمد حسن الدرسي” من كلية الهندسة والترتيب الثاني “حكيم سليم التركي” من كلية الطب،و الترتيب الثالث “سامى حسين المبروك” من كلية العلوم،و الترتيب الرابع “نسيم محمد ” من كلية الاقتصاد .(وال ـ بنغازي) ر ع

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